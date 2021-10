Legendarny "Maxim" w Gdyni Orłowie znowu na sprzedaż. Cena wywoławcza to 25 milionów złotych

Aby łatwiej było sprzedać nieruchomość, radni Gdyni w uchwalonym niedawno ponownie planie zagospodarowania przestrzennego dla tej części Orłowa zaaprobowali możliwość ulokowania zabudowy apartamentowej na części działki, położonej zaledwie 50 metrów od morza i orłowskiego mola. To kontrowersyjny pomysł, który nie podoba się niektórym mieszkańcom dzielnicy.

Urzędnicy atrakcyjną nieruchomość przy ul. Orłowskiej 13 próbują sprzedać już od czternastu lat. Jak na razie to się nie udało, więc - w porównaniu do początkowo rozpisywanych przetargów - znacząco obniżona, bo aż o 10 mln zł , została jej cena wywoławcza. Licytację zaplanowano na 3 grudnia, a rozpocznie się ona od kwoty 25 mln zł . Oczywiście, pod warunkiem, że zgłoszą się chętni na zakup "Maxima" i wpłacą wadium.

- No tak - mówi pani Halina. - Dawniej „Maxim” był tylko dla bogaczy i widocznie według władz Gdyni tradycja ta musi zostać podtrzymana. Po wybudowaniu apartamentów teren zostanie zapewne ogrodzony. Jedna z najpiękniejszych działek w mieście, tuż koło orłowskiego mola , znów będzie służyła bogatej „Warszawce” , a nie lokalnej społeczności. My popatrzymy sobie na nią tylko przez płot.

Urzędnicy jednak zarzekają się, że tak się nie stanie. Podczas jednej z kilku debat publicznych nad zapisami planu zagospodarowania dla nadmorskiego Orłowa zapewniała o tym m.in. Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni . Poinformowała ona, że nie ma możliwości, aby działkę po "Maximie" ogrodzić i nie wpuszczać na nią w przyszłości mieszkańców. To dlatego, że na znacznej części nieruchomości dopuszczona ma zostać zabudowa nie apartamentowa, lecz służąca usługom kultury i turystyce. Do działki ma zostać zapewnione dojście od strony ul. Orłowskiej.

Kontrowersyjny plan dla nadmorskiego Orłowa i "Maxima" ponownie wyłożony do wglądu

Niewiele natomiast brakowało, aby "Maxim" zmienił właściciela na początku ubiegłego roku. Do rozpisanego wówczas przetargu zgłosiło się aż siedmiu chętnych. Zapowiadała się w związku z tym ostra licytacja o atrakcyjną nieruchomość. Ostatecznie jednak prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zdecydował się w ostatniej chwili przetarg unieważnić. Zadecydowało o tym skierowanie przez Dariusza Drelicha, wojewodę pomorskiego , skargi do sądu administracyjnego na zapisy planu zagospodarowania dla nadmorskiego Orłowa . Warto dodać, że kilka miesięcy później sąd zastrzeżenia wojewody podzielił. Plan został uchylony i radni miasta zmuszeni byli głosować jego przyjęcie w tym roku na nowo.

Dyskusja na temat terenu po dawnym „Maximie” nie byłaby zapewne aż tak gorąca, gdyby nie fakt, że dla wielu gdynian, szczególnie tych starszej daty, Orłowska 13 to nie jest po prostu „zwykły adres”. Miejsce to i funkcjonujący nad morzem lokal, w czasach PRL był jednym z najbardziej ekskluzywnych w całym kraju. Do dziś owiany jest legendą.