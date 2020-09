Legendarny "Maxim" w Gdyni nie zostanie sprzedany w tym roku! Miał pójść za 23 mln zł! Plan zagospodarowania dla tej części Orłowa uchylony

Zaniechanie powtórnego wyłożenia planu do publicznego wglądu było według wojewody naruszeniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co więcej, reprezentant rządu na Pomorzu utrzymywał, że niektóre zapisy dokumentu, sporządzonego przez gdyńskich planistów, są niezgodne z Konstytucją. Mimo przestojów w pracy, związanych z pojawieniem się w Polsce przypadków koronawirusa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zdołał już skargę wojewody rozpatrzyć, potwierdzając część formułowanych zarzutów i ogłaszając, że plan zagospodarowania dla nadmorskiego Orłowa zostaje z tego powodu unieważniony.

Wojewoda pomorski w skardze, którą zdecydował się skierować do sądu, zwracał uwagę m.in., że prezydent Gdyni Wojciech Szczurek już po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu naniósł w jego zapisach liczne korekty. Nie zdecydował się jednocześnie na ponowne zaprezentowanie dokumentu mieszkańcom.

Będzie nowy plan dla tej części Gdyni

Specjaliści z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni nie mieli więc innego wyjścia i przystąpili niedawno do sporządzania nowego dokumentu. Uzyskali wcześniej zgodę radnych na powtórzenie prac planistycznych. Zapisy dokumentu oparte będą na wcześniejszym planie. Naniesione mają zostać niewielkie korekty. Nie zmienia to jednak faktu, że nowego planu dla nadmorskiego Orłowa nie uda się już w ciągu najbliższych czterech miesięcy skierować do głosowania przez Radę Miasta Gdyni. Zgodnie z prognozą ekspertów z biura planowania przestrzennego stać ma się to w pierwszym kwartale 2021 roku. Jednocześnie zadecydowano, że przetarg na „Maxima” ponowiony zostanie dopiero, kiedy nowy plan zostanie uchwalony. Jak udało nam się ustalić, w dokumencie tym ponownie znajdą się zapisy, umożliwiające budowę apartamentów na części nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13. Z pewnością ułatwi to samorządowcom zbycie tej działki.