Legendarny budowniczy gdyńskiego portu doczeka się w mieście pomnika. Odsłonięcie już 29 maja

- Zapraszamy na uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Tadeusza Wendy - mówi Wojciech Szczurek , prezydent Gdyni. - To ważny moment w historii miasta, 29 maja będziemy mieć setną rocznicę wbicia pierwszej łopaty przy budowie portu w Gdyni . Inżynier Tadeusz Wenda zasługuje na to, żebyśmy uczcili jego postać w sposób szczególny , stąd idea pomnika. Kilka lat przygotowaliśmy się na ten moment. Bardzo się cieszę, że spotkamy się na tej uroczystości, to będzie jeden z wielu symboli, wyrazu naszego szacunku i hołdu , który chcemy mu złożyć w setną rocznice budowy gdyńskiego portu.

Dzięki jego rekomendacji powstał Port Gdynia i rozbudowało się miasto

Tadeusz Wenda skończył Szkołę Główną oraz Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na terenie Rosji. Pracował również przy budowie portu w Windawie czy rozbudowie portu w Tallinie. W roku 1918 przyjechał do Polski i objął stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920. Inżynier Wenda w 1920 roku został wydelegowany przez kontradmirała Kazimierza Porębskiego do określenia możliwości wykorzystania dla żeglugi portu wojennego w Gdyni i budowy portu morskiego w Tczewie. Wtedy też napisał on legendarne już zdanie, które zadecydowało o przyszłości małej wioski rybackiej - Gdyni.