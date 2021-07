Legendarna palma w Oliwie wygląda na martwą. Urzędnicy: istnieje szansa, że przetrwa

Termin zakończenia inwestycji, której koszt wynosi ok. 30 mln, był przesuwany, bo m.in. zmienił się jej wykonawca. Ostatecznie obiekt ma zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec tego roku. W ramach inwestycji powstała też specjalna rotunda, w której palma miała swobodnie rosnąć. Niektórzy uważają jednak, że imponująca roślina zaczęła obumierać właśnie wskutek tej budowy. Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że daktylowiec jest w bardzo złym stanie.

- Niestety nasuwa się spostrzeżenie, że roślina obumarła wskutek budowy. Roślina nieodporna na mróz i zacienianie była przez kilka zim trzymana pod plandeką, z kiepskim dostępem do światła. A być może nie miała też odpowiedniego przewiewu powietrza lub została też przymrożona. Inwestycja była prowadzone w sposób skandaliczny. Wybrano zbyt skomplikowany i kosztowny projekt, pojawiły się wieloletnie opóźnienia. Roślina, dla której tak naprawdę ta inwestycja była realizowana, została zepchnięta na ostatni plan. Efekt tego jest teraz bardzo przykry. Z filmu, który przesłał nam jeden z czytelników wynika, że martwy jest cały wierzchołek palmy, nie ma tam liści. Widać, że proces umierania palmy trwa od dawna. Dziwi nas to, że miasto nabrało wody w usta i byliśmy karmieni informacjami, że wykonywane były jakieś zabiegi wokół palmy. Słyszeliśmy, że korzenie palmy żyją. Mówiąc precyzyjnie: palma nie jest drzewem, jest byliną i nie może odbić z pnia. Teraz jeden z ekspertów, prof. Witold Burkiewicz, stwierdził, że palma już nie wróci do poprzedniej formy. Walka jest o to, by ona przez kilka lat obumierała, korzenie mają być jeszcze żywe. Nie bardzo rozumiem do czego to zmierza. Może urzędnicy mają trudność komunikacyjną i nie potrafią

przedstawić mieszkańcom faktów - mówi Roger Jackowski, miejski aktywista, działacz Zielonej Fali Trójmiasto.