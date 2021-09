Legenda Arki i były reprezentant Polski mówi, że nie stać nas na grę z Anglikami trzema obrońcami. Zagrajmy z kontry!

Tyle razy faworyci przegrywali, a faworytem są Anglicy, nie ma się co czarować - dodaje były znakomity piłkarz odpowiadając na pytanie, czy Biało-Czerwoni mogą mecz z Anglią wygrać.

- Po dwóch naszych ostatnich zwycięstwach same wyniki dają jakąś nadzieję, ale sama gra nie przekonuje. Żartując: z San Marino to chyba oldboje by wygrali. Z kolei Albańczycy byli w Warszawie lepszym zespołem, pod każdym względem. Poza skutecznością.

Zdaniem Janusza Kupcewicza w Polsce od wielu miesięcy, czyli od przyjścia trenera Paulo Sousy, trwa dyskusja czy stać nas na grę trzema obrońcami. Były reprezentant uważa, że naszej reprezentacji nie stać na grę trójka obrońców, bo nie mamy wykonawców do gry w takim ustawieniu. Co z tego, że to jest modne ustawienie. Modny jest samochód Maybach, ale jak mnie na niego nie stać, to nim nie jeżdżę - obrazowo mówi Janusz Kupcewicz. Defensywa to nie tylko obrońcy, ale i pozostali zawodnicy, którzy też muszą bronić, skrzydła i wahadła też nie funkcjonują tak jak powinny.To widać zwłaszcza od momentu odejścia Jakuba Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego - uważa Janusz Kupcewicz. Do tego wolni stoperzy. W sumie nie wygląda to wszystko za ciekawie.