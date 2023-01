Lechia Gdańsku w końcu rozwiązała kontrakt z Christianem Clemensem. Niemiec miał być wzmocnieniem, a został wielkim rozczarowaniem

Clemens miał ważny kontrakt z Lechią do końca czerwca 2023 roku. Klub nie chciał jednak kontynuować tej umowy. Podczas zgrupowania zespołu w Turcji trwały zaawansowane rozmowy o tym, aby się rozstać. Wreszcie udało się osiągnąć porozumienie i kontrakt z Clemensem został rozwiązany za porozumieniem stron. To oznacza, że Niemiec nie zagra już więcej w zespole biało-zielonych.

- Chcę podziękować Christianowi za reprezentowanie barw Lechii. Z pewnością i klub i sam zawodnik oczekiwali więcej po tym pobycie, ale dyspozycja na boisku to często składowa wielu czynników. Życzę Christianowi i jego rodzinie wszystkiego dobrego na przyszłość - powiedział Łukasz Smolarow, dyrektor sportowy Lechii.

Clemens trafił do Lechii jako wolny zawodnik w lutym 2022 roku. W tym czasie rozegrał 26 meczów w biało-zielonych barwach i strzelił w nich jednego gola. Patrząc na tego piłkarza trudno było zrozumieć, jak w przeszłości rozegrał ponad 150 meczów w Bundeslidze. W gdańskim zespole nie pokazał kompletnie nic, za co można byłoby go chwalić. Był wolny, przegrywał pojedynki, a jego obecność na boisku osłabiała drużynę.