Lechia Gdańsk zmienia kierunek. Piotr Stokowiec stawia na grę ofensywną. Zlatan Alomerović: Z takim stylem możemy wygrywać więcej meczów

Znakiem firmowym biało-zielonych w poprzednich latach miała być szczelna defensywa. Piotr Stokowiec stawiał na konsekwencję i dobrą organizację gry. Kibice doskonali pamiętali obrazki z meczów, kiedy biało-zieloni strzelali gola i w pierwszej kolejności starali się zamknąć dostęp do własnej bramki. To denerwowało, a efekt końcowy i tak nie był najlepszy. W poprzednim sezonie gdańszczanie stracili 37 goli w 30 meczach, a w rozgrywkach 2019/20 aż 50. Lechia osiągnęła sukces w 2019 roku, kiedy zdobyła brązowy medal. Wówczas straciła 38 goli i pod tym względem lepszy był tylko Piast Gliwice. To był jednak czas, kiedy w drużynie nie brakowało piłkarzy drogich w utrzymaniu.

CZYTAJ TAKŻE: PKO Ekstraklasa 2021/22 NA ŻYWO. Wyniki, tabela

Lechia od tego sezonu ma jednak grać inaczej. Biało-zieloni stawiają mocniej na ofensywę kosztem gry defensywnej. Drużyna ma podejmować większe ryzyko, żeby kreować sytuacje bramkowe i początek nowego sezonu pokazuje, że to jest właściwy kierunek. Cztery mecze, po dwa zwycięstwa i dwa remisy, sześć strzelonych goli i dwa stracone oraz miejsce na podium. Co ciekawe, w poprzednim sezonie drużyna musiała liczyć głównie na skuteczność Flavio Paixao, a w obecnym wszystkie gole są autorstwa Polaków. Można mówić o bardzo udanym starcie i chociaż nie zawsze gra wygląda dobrze, to jednak obrana droga wydaje się właściwa.