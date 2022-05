Lechia Gdańsk zapłaci prawie 11,5 mln złotych za korzystanie ze stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Nowa umowa ważna do lata 2024

W sezonie piłkarskim Lechia Gdańsk rozgrywa na stadionie 17 meczów domowych w ramach PKO Ekstraklasy. Do tego dochodzą spotkania związane z Pucharem Polski i mecze związane z udziałem klubu w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Ich liczba jest jednak zmienna i związana ze sportową formą drużyny.

- Polsat Plus Arena i Lechia Gdańsk tworzą świetny duet. Czujemy się tutaj dobrze i wiemy, że piłkarze są dumni, że mogą grać na jednym z najpiękniejszych stadionów. Dotychczasowe umowy Lechii z Areną Gdańsk Operator były rokrocznie odnawiane, a to nie sprzyjało długoterminowemu planowaniu obustronnych aktywności. Teraz natomiast zawarliśmy dłuższą umowę, bo do lata 2024 roku, na dotychczasowych warunkach handlowych, która daje stabilizację obu stronom i przestrzeń do dalszych działań - mówi Paweł Żelem, prezes Lechii Gdańsk.

- Cieszę się, że udało nam się ustalić warunki i zakres współpracy na tak długi okres. Dzięki temu mamy z Lechią Gdańsk możliwości do budowania trwałych, nowych projektów. Wspólna stabilność uzyskana przez obie strony jest w dzisiejszych czasach wartością bezsprzeczną. Partnerstwo zawarte tym kontraktem pozwala Lechii koncentrować się na aspektach sportowych, a nam daje przestrzeń do poszukiwania kolejnych formatów aktywności na Polsat Plus Arenie Gdańsk dla mieszkańców – mówi Paweł Buczyński, prezes Polsat Plus Areny Gdańsk.