Lechia Gdańsk zaczyna przygotowania do rundy rewanżowej w PKO Ekstraklasie. Nowy dyrektor, pierwszy transfer i ciekawe sparingi w Turcji

Nowy dyrektor do spraw sportu w Lechii, to postać świetnie znana kibicom biało-zielonych. Łukasz Smolarow pracował w Lechii jako asystent trenera Piotra Stokowca i miał udział w największych sukcesach w historii klubu z Gdańska. Odszedł z drużyny we wrześniu 2021 roku, kiedy zwolniony został Stokowiec.