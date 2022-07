Lechia Gdańsk zaczyna dziś nowy sezon ligowy 17.07.2022 r. Tomasz Kaczmarek: Ekstraklasa to podstawa sukcesu. Wisła to trudny rywal

Wisła to z pewnością nie jest wygodny przeciwnik. Biało-zieloni przekonali się o tym w poprzednim sezonie, kiedy przegrali w Płocku 0:1. Nowy sezon gdańszczanie z pewnością będą chcieli zacząć od wygranej, żeby nabrać pewności siebie. Dla Lechii to na pewno będzie trudne zadanie, zwłaszcza że do spotkania o ligowe punkty przystąpi po powrocie ze Skopje. Nie raz polskie klubu pokazywały, że mają problem z tym, aby pogodzić grę w PKO Ekstraklasie i europejskich pucharach. W jakim stopniu uda się to drużynie trenera Tomasza Kaczmarka przekonamy się w niedzielę w Płocku.

Szkoleniowiec biało-zielonych pokusił się o zmiany kadrowe na mecz z Akademiją, więc z pewnością myślał już o tym, w jakim składzie jego drużyna zagra w Płocku. Roszady na kilku pozycjach mają dać świeżość zespołowi w kolejnych spotkaniach.

Lechia miała okazję zmierzyć się z Wisłą w sparingu, który został rozegrany w Cetniewie. Biało-zieloni wygrali 6:3, ale nie ma co przywiązywać większego znaczenia do tego wyniku. Obaj trenerzy eksperymentowali ze składem i sprawdzali różne warianty. Wisła prezentowała się naprawdę dobrze, kiedy grała w swoim podstawowym składzie. Później inicjatywę przejęli gdańszczanie i to dało tak wysokie zwycięstwo. Drużyna z Płocka wzmocniła się przed sezonem, a do zespołu dołączyło kilku zawodników zagranicznych. Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na Davo. Hiszpan bardzo dobrze prezentował się w grach kontrolnych, a we wspomnianym sparingu z biało-zielonymi strzelił dwa gole.