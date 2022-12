Lechia Gdańsk wypożyczyła pomocnika do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Marcin Kaczmarek: Tomek Neugebauer potrzebuje dziś ogrania

Lechia sprowadziła Neugebauera z Ruchu Chorzów jako najlepszego zawodnika drugiej ligi. Jesienią w zespole biało-zielonych pojawił się na boisku w trzech meczach i nie zdołał przebić się do podstawowego składu. Teraz spróbuje się odbudować na zapleczu Ekstraklasy, w zespole Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Neugebauer musi walczyć o swoje i wziąć przykład z Jana Biegańskiego. Ten piłkarz nie znalazł uznania w oczach poprzedniego trenera Lechii, Tomasza Kaczmarka i został wypożyczony do GKS Tychy. Zagrał bardzo dobrą rundę jesienną i biało-zieloni skrócili jego wypożyczenie. Biegański wiosną będzie z powrotem w zespole biało-zielonych. Neugebauer w Podbeskidziu będzie miał okazję pokazać swoją wartość i możliwości.

Defensywny pomocnik dołączył do Lechii Gdańsk przed startem rundy wiosennej sezonu 2021/2022. Wcześniej występował w Ruchu Chorzów, który wówczas grał w drugiej lidze. W rundzie jesiennej tegorocznych rozgrywek zagrał w zaledwie trzech meczach, dwóch ligowych oraz w Pucharze Polski z Radunią Stężyca. W barwach gdańskiego zespołu debiutował w meczy z Wisłą Kraków, 5 marca 2022 roku. Do Podbeskidzia został wypożyczony do końca sezonu.