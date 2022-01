Lechia Gdańsk wygrała z Achmatem Grozny na zakończenie zgrupowania w Turcji. Gole Flavio Paixao i Marco Terrazzino

Dla biało-zielonych to był ostatni sprawdzian podczas zgrupowania w Turcji. W planach był jeszcze niedzielny mecz z gruzińskim Dynamem Batumi, ale został odwołany. To oznacza, że podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka przeprowadzą jeszcze trening w niedzielę, a w poniedziałek już wrócą do Gdańska i na miejscu będą przygotowywać się do startu rundy wiosennej.

Po raz pierwszy w tym roku w składzie Lechii pojawił się Conrado. Piłkarz chorował i dopiero w środę wieczorem doleciał na zgrupowanie zespołu w Turcji i pojawił się w podstawowym składzie na sparing z Achmatem Grozny. Podobnie jak w spotkaniu z Czernomorcem biało-zieloni również zagrali 4x30 minut z siódmym zespołem rosyjskiej ekstraklasy. Pierwsza godzina nie była udana dla podopiecznych trenera Kaczmarka. W 55 minucie zespół Achmata objął prowadzenie, a gola strzelił Daniił Utkin.