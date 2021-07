Lechia Gdańsk wygrała sparing z Lechem w Poznaniu 3.07.2021 r. Cudowny gol Ilkaya Durmusa na wagę zwycięstwa [wideo]

Lechia ma wymagających przeciwników w meczach sparingowych. Biało-zieloni w Ostródzie pokonali wicemistrza Polski, Raków Częstochowa 4:2, a w Warszawie ulegli mistrzowi kraju, Legii Warszawa 2:3. Dziś zagrali w Poznaniu z Lechem, który się wzmocnił i ma ambicje włączenia się do walki o czołowe pozycje w PKO Ekstraklasie w najbliższym sezonie.

Trener Piotr Stokowiec zestawił skład nieco inaczej niż w poprzednich grach kontrolnych. Na skrzydłach zagrali Ilkay Durmus i Joseph Ceesay, w środku pola Filip Koperski, a wreszcie miejsca na środku ataku doczekał się Łukasz Zwoliński. Tym razem Flavio Paixao usiadł na ławce rezerwowych, a w Poznaniu w ogóle nie pojawili się na boisku Miłosz Szczepański i Jan Biegański.

Lech miał optyczną przewagę, ale nie mógł dojść do czystych okazji bramowych, a kiedy już strzał oddał Dani Ramirez, to bardzo niecelnie. Biało-zieloni dobrze się bronili i czekali na okazję do wyprowadzenia kontry. Taka szansa nadarzyła się w 13 minucie, ale po zagraniu Ceesaya bardzo dobrą sytuację zmarnował Durmus. Turecki skrzydłowy zasłużył jednak na słowa pochwały. Był bardzo aktywny, ma dobrze ułożoną lewą nogę i powinien być wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Stokowca. Lech był bliski szczęścia w 19 minucie, kiedy dopbry strzał oddał Michał Skóraś, ale gol nie padł głównie dzięki interwencji Michała Nalepy, który głową podbił piłkę ponad bramkę. Trzy minuty później Lechia objęła prowadzenie. Piłkę zagrał Conrado, a Durmus uderzył natychmiast lewą nogą i piłka wpadła do siatki. To był fantastyczny gol. Lech dalej atakował, ale im bliżej bramki biało-zielonych, tym mniej pomysłu mieli gospodarze na rozegranie akcji. W 29 minucie głową strzelał Arom Johannsson, ale też nie trafił w bramkę. Za to w 35 minucie biało-zieloni mogli podwyższyć wynik. Świetnym dośrodkowaniem popisał się Durmus, ale Jarosław Kubicki strzelił w poprzeczkę. Tuż przed przerwą „Kolejorz” miał najlepszą okazję do wyrównania, ale Johannsson przegrał pojedynek sam na sam ze Zlatanem Alomeroviciem. Lech był faworytem spotkania, więc gdańszczanie nie zagrali otwartego futbolu, ale dobrze się bronili, a kontry były groźniejsze niż akcje ofensywne zespołu z Poznania.