Lechia Gdańsk - Wisła Płock. Biało-zieloni zaczęli rundę od wygranej! Złoty gol Łukasza Zwolińskiego, pudło Dominika Furmana z karnego

Trener Marcin Kaczmarek miał mieć spokój kadrowy przed meczem. Już wcześniej było jasne, że do gry nie będą gotowi Joeri de Kamps i Jakub Kałuziński. Pierwszy wraca do pełni sił po kontuzji mięśnia dwugłowego, a drugiemu na grę nie pozwala zarząd klubu, bo „Kałuża” nie chce przedłużyć kontraktu z Lechią. Poza tym wszyscy mieli być gotowi do gry, ale do niedzieli sytuacja uległa zmianie. Flavio Paixao nabawił się urazu, a Jarosława Kubickiego dopadła angina. W tej sytuacji Maciej Gajos został cofnięty, a na pozycji ofensywnego pomocnika pojawił się Marco Terrazzino.