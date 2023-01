Lechia Gdańsk - Wisła Płock 29.01.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Brakuje podstawowych piłkarzy z powodu urazu i choroby

Sztab szkoleniowy Lechii będzie miał do dyspozycji w niedzielę niemal wszystkich piłkarzy, a to daje większe pole manewru sztabowi szkoleniowemu.

- Tylko Joeri de Kamps nie jest brany pod uwagę – zdradza Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - Holender odczuwa skutki urazu mięśnia dwugłowego uda, a to konsekwencja dłuższej przerwy w treningach. Nie ma drogi na skróty. Wrócił do treningów i jak zaczął pracować na wyższych obrotach to organizm nie wytrzymał. Liczymy na tego piłkarza, że wkrótce wróci do treningów i w odpowiednim momencie będzie dla nas ważny.