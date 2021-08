Lechia Gdańsk - Wisła Płock 2.08.2021 r. Kibice mają ponieść biało-zielonych do pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie

Wreszcie mecz Lechii odbędzie się z udziałem kibiców. Po raz ostatni fani oglądali mecz ligowy biało-zielonych w Gdańsku 10 miesięcy temu. Fani dopingiem mają ponieść drużynę do pierwszego zwycięstwa w tym sezonie.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Wisła Płock NA ŻYWO, LIVE

- Przekonaliśmy się już w Białymstoku, że mecze z kibicami to coś zupełnie innego niż gry kontrolne, czy nawet mecze o punkty bez publiczności. Jednych to uskrzydla, innych może trochę paraliżuje. Kibice oraz atmosfera to jest sól piłki nożnej. Bardzo liczymy na wsparcie naszych fanów, przy których dopingu nasza drużyna niewątpliwie zyskuje. Wierzę, że zbudujemy twierdzę gdańską i będzie to znacznie lepiej wyglądało, jeśli chodzi o wyniki na własnym stadionie. To jest bardzo istotne w przekroju całego sezonu - podkreślił Piotr Stokowiec, trener gdańskiego zespołu.