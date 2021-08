Lechia Gdańsk - Wisła Płock. 2.08.2021 r. Biało-zieloni nie zagrali wielkiego meczu, ale okazali się lepsi od Wisły. Zobacz zdjęcia

Bartosz Kopacz zagrał na prawej obronie w Białymstoku z Jagiellonią, ale uraz stawu skokowego sprawił, że nie mógł wystąpić w spotkaniu z Wisłą Płock. Trener Piotr Stokowiec miał nad czym myśleć, bo właśnie na prawej obronie Lechia ma największy deficyt.

CZYTAJ TAKŻE: Kto jest najdroższym piłkarzem Lechii? Sprawdźcie ranking [TOP 26]

Sztab szkoleniowy biało-zielonych miał do wyboru Mykołę Musolitina z niewielkim doświadczeniem w PKO Ekstraklasie oraz Mateusza Żukowskiego, który jest przestawiany ze skrzydłowego właśnie na prawego obrońcę. Ostatecznie szansę otrzymał Musolitin i trudno powiedzieć, aby ją spektakularnie wykorzystał. Był mało widoczny, a Wisła w pierwszej połowie głównie atakowała jego stroną i stąd pojawiało się zagrożenie pod bramką strzeżoną przez Zlatana Alomerovicia. Z przodu też specjalnie niczym się nie wyróżnił i w 58 minucie zmienił go Żukowski. To z pewnością wariant bardziej ofensywny, ale zmiana miała miejsce przy stanie 0:0, a Lechia koniecznie chciała wygrać to spotkanie. W pierwszej połowie gdańskiej drużynie szło jednak ciężko. Aktywni byli skrzydłowi Ilkay Durmus i Joseph Ceesay, ale nie miało to przełożenia na sytuacje bramkowe. Najlepszą okazję miał Jakub Kałuziński po podaniu Conrado, ale strzelił tuż obok słupka. Z kolei po uderzeniu Łukasza Zwolińskiego w krótki róg skutecznie interweniował Bartłomiej Gradecki.