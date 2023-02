Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 10.02.2023 r. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Marco Terrazzino i Flavio Paixao wrócą do gry?

Przed piłkarzami Lechii Gdańsk trzeci mecz w rundzie rewanżowej. Ligowy bilans tegoroczny trenera Marcina Kaczmarka to zwycięstwo i remis, a to sprawia, że drużyna coraz bardziej oddala się od strefy spadkowej.

Dziś pewna jest jedna zmiana w składzie. Na pewno z powodu nadmiaru żółtych kartek przeciwko Widzewowi nie zagra Maciej Gajos. Kapitana biało-zielonych nie będzie łatwo zastąpić, ale też są w zespole zawodnicy, którzy mogą to zrobić. Chociażby Marco Terrazzino, który pojawił się w podstawowym składzie Lechii na mecz z Wisłą Płock, ale już całe spotkanie w Zabrzu obejrzał z wysokości ławki rezerwowych. To jednak dziś zdecydowanie jeden z kandydatów do tego, aby zagrać jako ofensywny pomocnik za pauzującego Gajosa.

Od początku rundy rewanżowej ani razu w lidze na boisku nie pojawili się Joeri de Kamps oraz Flavio Paixao. Czy mogę już wrócić do składu biało-zielonych? Z pewnością większe szanse ma na to Portugalczyk. Paixao dochodził do zdrowia, ale czy już na mecz z Widzewem znajdzie się w kadrze meczowej? Z kolei Joeri de Kamps potrzebował więcej czasu, aby dojść do pełni formy. Na jego powrót sztab szkoleniowy i drużyna prawdopodobnie będą musieli jeszcze trochę poczekać.