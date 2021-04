Lechia Gdańsk wciąż może marzyć o Lidze Konferencji. Jakie ma szanse na czwarte miejsce? Piotr Stokowiec: Możemy wygrać trzy ostatnie mecze

- Zaczęliśmy ten mecz od dobrej organizacji i zniwelowania atutów przeciwnika. Nasz plan na ten mecz był dobrze realizowany. Stworzyliśmy kilka sytuacji – słupek Flavio, czy dwie sytuacje Łukasza Zwolińskiego, akcja Karola Fili. Wychodzimy z dwójką napastników, co potwierdza, że chcemy grać ofensywnie i chcemy stwarzać sytuacje. Mamy swoje ograniczenia, zapominamy już, że w ostatnich czterech meczach mieliśmy spore braki kadrowe, ale gdy drużyna jest w swoim normalnym składzie, będzie groźna dla wszystkich i na pewno będziemy chcieli grać ofensywnie, skrzydłami. Nie zawsze się to udaje, ale grając dwójką napastników dajemy dowód, że chcemy dawać radość kibicom, grać ofensywnie o jak najwyższe cele. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i wierzę, że jesteśmy w stanie wygrać ostatnie trzy mecze – powiedział Piotr Stokowiec, trener Lechii, po meczu z Legią, w którym jego podopieczni nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywali.

Lechia wciąż może wywalczyć upragnione czwarte miejsce, które może dać prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji UEFA. Stanie się tak tylko wtedy, jeśli Raków Częstochowa wygra finałowy mecz z Arką Gdynia w Lublinie i sięgnie po Puchar Polski. Raków jest na pozycji medalowej w ekstraklasie i gdyby sięgnął także po Puchar Polski, to wówczas w europejskich pucharach zagra zespół, który zakończy ligowy sezon na czwartej pozycji. Lista chętnych jest długa, a w tej chwili tę pozycję zajmuje niespodziewanie Warta Poznań. Biało-zieloni również mogą myśleć o tej pozycji, ale w ostatnich trzech meczach ligowych muszą zagrać zdecydowanie lepiej, skuteczniej i stwarzać dużo więcej okazji bramkowych niż to miało miejsce w ostatnich spotkaniach.

Realne miejsce na zajęcie czwartego miejsca ma aż pięć drużyn. W tym gronie są kolejno: Warta Poznań, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice, Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Różnice są minimalne, bowiem siódma Lechia i ósmy Śląsk tracą do Warty zaledwie jeden punkt. Z tego grona podopieczni trenera Stokowca mają gorszy bilans jedynie z Piastem, z którym w dwóch meczach zdobyli jeden punkt. Z pozostałymi zespołami wygląda to znacznie lepiej, bowiem w dwumeczu z Wartą, Zagłębiem i Śląskiem ugrali po cztery punkty, co może mieć ogromne znacznie gdyby doszło do układania małej tabelki z udziałem większej liczby drużyn.