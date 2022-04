Lechia Gdańsk - Warta Poznań 23.04.2022 r. Wieczór należał do Flavio Paixao! Kapitan Lechii z golami numer 1000 i 100 ZDJĘCIA

Flavio Paixao został niekwestionowanym królem meczu Lechii Gdańsk z Wartą Poznań! Wrócił do składu, zastąpił pauzującego za kartki Łukasza Zwolińskiego i pobił wszelkie rekordy!

Ostatnie dni nie były łatwe dla legendy biało-zielonych. A wszystko przez krytyczną wypowiedź Flavio po wygranym meczu nad Bruk-Betem, w którym strzelił gola, o złym przygotowaniu fizycznym zespołu i braku sił. To doprowadziło do indywidualnej rozmowy trenera Tomasza Kaczmarka z Portugalczykiem. W efekcie Paixao dostał wolne i w ogóle nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkania z Szachatarem Donieck i ligowe z Górnikiem w Zabrzu. To jednak wcale nie oznaczało, że został skreślony.

- Flavio jest do mojej dyspozycji w pięciu ostatnich meczach tego sezonu, jest dla mnie bardzo ważnym zawodnikiem i będziemy z niego korzystać. W każdej wypowiedzi wyrażam mój szacunek dla niego – zapewniał trener Kaczmarek przed meczem z Wartą.

Zgodnie z oczekiwaniami, pod nieobecność Zwolińskiego, kapitan Lechii pojawił się w podstawowym składzie zespołu i sięgnął po wszelkie rekordy, jak po swoje. Już w 5 minucie akcję zrobił Bassekou Diabate i po przypadkowym odbiciu piłki przez Malijczyka futbolówka trafiła pod nogi Flavio Paixao, który huknął w góry róg. Lechia objęła prowadzenie, a Flavio zdjął pierwszy skalp. To był gol numer 1000 Lechii na boiskach Ekstraklasy. Minęło kilka minut, a rozgrywający naprawdę dobry mecz Diabate został sfaulowany w polu karnym przez Michała Kopczyńskiego. Trochę czasu trwała analiza VAR, sędzia Bartosz Frankowski obejrzał sytuację na monitorze i podyktował rzut karny dla biało-zielonych! Do piłki podszedł Paixao i pewnie posłał futbolówkę do siatki. Tym samym zrealizował marzenie, bowiem zdobył swojego setnego gola na boiskach Ekstraklasy (76 w Lechii i 24 w Śląsku). Tak, żeby w całości to podsumować, to Portugalczyk zdobył także bramkę numer 700 w tym sezonie w krajowej elicie. Radość Flavio była olbrzymia, kapitana wyściskali koledzy, a kibice skandowali nazwisko Portugalczyka. Paixao na liście „stu” zrównał się z Markiem Saganowskim i jest pierwszym obcokrajowcem w tym elitarnym gronie.