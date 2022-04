Lechia Gdańsk - Warta Poznań 23.04.2022 r. Piłkarze Lechii radzą sobie z ramadanem. Ilkay Durmus i Bassekou Diabate pomogą wygrać z Wartą?

- Flavio jest do mojej dyspozycji w pięciu ostatnich meczach tego sezonu, jest dla mnie bardzo ważnym zawodnikiem i będziemy z niego korzystać – zapewnia Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - W każdej wypowiedzi wyrażam mój szacunek dla niego, a jego ostatnia wypowiedź nie ma wpływu na przyszłość Paixao w Lechii. Ostatnio dużo się działo, więc poczekajmy na wyciszenie. Trzeba usiąść i spokojnie porozmawiać, a jest wiele tematów, które muszą pasować, przez rolę zawodnika, akceptację warunków. Jest duże zaufanie między Flavio i klubem, a we właściwym momencie zostanie podjęta wspólna decyzja. Ostatnio gramy w trochę innym systemie, w rombie z dwójką napastników. Spodziewaliśmy się, że Łukasz dostanie czwartą żółtą kartkę prędzej czy później, więc byliśmy na to przygotowani i poradzimy sobie.

Zwoliński był w ostatnim czasie bardzo mocnym punktem biało-zielonych. W sześciu kolejnych meczach ligowych strzelił cztery gole. W spotkaniu z Wartą jednak nie będzie mógł zagrać, bowiem w Zabrzu dostał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i czeka go przymusowa pauza. Brak Łukasza będzie szansą dla innych piłkarzy. W spotkaniu z Górnikiem z dobrej strony pokazał się Bassekou Diabate, a na szansę czeka Kacper Sezonienko, który dał dobrą zmianę. Wraca do składu także Flavio Paixao, który potrzebuje jeszcze dwóch goli, żeby zdobyć setną bramkę na boiskach Ekstraklasy.

Bohaterem meczu z Górnikiem był Ilkay Durmus, który dość rygorystycznie obchodzi ramadan. Jak sztab szkoleniowy biało-zielonych radzi sobie z tą sytuacją?

- Często rozmawiam z Ilkayem i pytam go, jak się czuje. Także Bassekou Diabate obchodzi ramadan i pości. Musimy zwracać uwagę na obciążenia. Dzięki pracy w Niemczech, gdzie jest dużo muzułmanów oraz w Egipcie mam duże doświadczenie w tym temacie. W 2012 roku byłem z kadra olimpijską Egiptu na igrzyskach olimpijskich w Londynie i wtedy właśnie wypadł ramadan. Zawodnicy nie jedli i nie pili od 5 do 23.30, także w dzień meczu i to była bardzo wymagająca sytuacja. Głowa odgrywa dużą rolę. Znałem takich zawodników, którzy w tym okresie byli mocniejsi i bardziej odporni. To jest coś spirytualnego, to dla nich ważny okres i niektórym dodaje siły. Innym jest z kolei bardzo trudno i niesamowicie cierpią. Ilkay i Bassekou nie robią tego po raz pierwszy, to jest wymagające, ale dobrze sobie radzą – przekonuje trener Kaczmarek.