Lechia Gdańsk w grze komputerowej FIFA 23. Kto jest najlepszy w zespole biało-zielonych?

A jak twórcy gry widzą piłkarzy Lechii i jakie przydzielili im parametry? Najwyższe wartości otrzymali Dusan Kuciak, Flavio Paixao i dla producentów to są najlepsi i najważniejsi gracze w zespole z Gdańska. EA Sports uznało, że Kuciak i Paixao zasłużyli no ogólną notę na poziomie 70. A jak to wygląda dalej? Takie wartości producenci gry przydzieli kolejnym piłkarzom Lechii: Ilkay Durmus (68), Michał Nalepa (68), Łukasz Zwoliński (68), Jarosław Kubicki (67), Maciej Gajos (67) czy Christian Clemens (67), Mario Maloca (66), Conrado (66), Marco Terrazzino (66) czy Rafał Pietrzak (66).

W klasyfikowaniu biało-zielonych przez twórców gry FIFA 23 są też zaskoczenia. O ile nie może dziwić niska nota Henrika Castegrena (63), to już kibice Lechii z pewnością nie zgodzą się z oceną dla Bassekou Diabate na poziomie zaledwie 56. To oznacza, że jest to jeden z najsłabszych zawodników w drużynie z Gdańska. Niższą ocenę ogólną mają tylko nastoletni Antoni Mikułko i Krystian Okoniewski. Za to z młodych zawodników najwyższą wartość prognozowanego potencjału mają Jakub Kałuziński, Filip Koperski i Kacper Sezonienko.