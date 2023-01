Lechia Gdańsk testuje zawodnika z Bayeru Leverkusen. Joshua Chima Eze chce przekonać do siebie trenera Marcina Kaczmarka

Eze to piłkarz, który ma nigeryjskie korzenie, mierzy 183 cm wzrostu i gra na pozycji defensywnego pomocnika. W razie potrzeb może występować także na środku obrony. Jak dotąd 19-latek głównie miał styczność z piłką młodzieżową. Gra w Lechii to byłby dla niego przeskok do futbolu seniorskiego, tak jak dawniej było to w przypadku Antonio Colaka. Eze rozegrał 60 meczów w zespołach Bayeru Leverkusen U-17 i U-19, w których strzelił cztery gole. Ma także za sobą występy w Lidze Młodzieżowej UEFA.