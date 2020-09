Lechia Gdańsk. Tak zmieniały się stroje biało-zielonych na przestrzeni lat. Musicie zobaczyć te zdjęcia GALERIA

Piłkarze Lechii Gdańsk mieli różnych sponsorów technicznych po powrocie do ekstraklasy w 2008 roku. Stroje się zmieniały i albo były w jednym kolorze, to z pasem poprzecznym, a i popularne "pasiaki" były w różnych wzorach. Przygotowaliśmy galerię zdjęć jak zmieniały się stroje piłkarzy Lechii w kolejnych latach od powrotu do ekstraklasy w 2008 roku. Zapraszamy do oglądania.

Liga Narodów: Męczarnie w Zenicy. Pierwsze zwycięstwo Polaków Wideo