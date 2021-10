Lechia Gdańsk strzeliła pięć goli Stomilowi Olsztyn w sparingu. Marco Terrazzino z asystą, Bassekou Diabate z bramką

Sztab szkoleniowy biało-zielonych mógł sprawdzić w warunkach meczowych Miłosza Szczepańskiego i Marco Terrazzino, którzy wracają po kontuzjach. Zabrakło piłkarzy powołanych na zgrupowania reprezentacji, a wolne dostali Mario Maloca, Maciej Gajos i Łukasz Zwoliński. Lechia przez całe spotkanie miała pełną kontrolę na boisku i mogła przećwiczyć różne warianty w grze ofensywnej.

Z dobrej strony pokazał się Szczepański, który sporo widzi na boisku i jeśli zdrowie będzie mu dopisywać może stać się ważnym ogniwem w środku pola. Wiele akcji gdańskiego zespołu przechodziło właśnie przez niego. Aktywności nie można odmówić Bassekou Diabate. To on zaliczył asysty przy golach strzelonych przez Kacpra Sezonienkę i Omrana Haydarego. Po faulu na nim gola strzelił z rzutu wolnego strzelił Rafał Pietrzak. Trener Kaczmarek twardo trzyma się swojej wizji i biało-zieloni całe spotkanie grali w mocno ofensywnym ustawieniu i szukali kolejnych goli. Diabate świetnie spisywał się jako asystent, ale za to miał problem kiedy to on miał zamknąć akcję golem.