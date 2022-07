Lechia Gdańsk straci podstawowego piłkarza? Zanosi się na duże osłabienie! Joseph Ceesay ma odejść do Malmoe FF i nie zagra z Akademiją

Lechia Gdańsk nie zrobiła żadnego transferu, nikt nie doszedł do zespołu, choć przed biało-zielonymi gra w eliminacjach Ligi Konferencji. Jedyny nowy piłkarz, Dominik Piła, pozyskany został już zimą, choć do drużyny dołączył dopiero teraz. W spotkaniu Akademiją Pandev i tak nie zagra ze względu na kontuzję kostki.

Tymczasem zanosi się na duże osłabienie Lechii. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z biało-zielonymi pożegna się Joseph Ceesay. Szwed trafił do gdańskiego zespołu na początku 2021 roku, po tym jak rozstał się z Helsingborgs IF. Teraz ma wrócić do swojego kraju i zagrać w Malmoe FF. Jak pisze redaktor Włodarczyk wszystko między klubami jest już ustalone i Ceesay przeniesie się do zespołu mistrza Szwecji. Jednocześnie to oznacza, że nie zagra w czwartkowym meczu z Akademiją. Co ciekawe, nie tak dawno Hapoel Beer Szewa oferował 750 tysięcy euro za Łukasza Zwolińskiego i ta oferta została przez Lechią odrzucona.