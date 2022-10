Lechia Gdańsk - Stal Mielec 30.10.2022 r. Bialo-zieloni grają o zwycięstwo u siebie po pół roku. Od Stali do Stali?

Biało-zieloni wreszcie zaczęli grać lepiej, a dowodem na to są pewne zwycięstwa wyjazdowe – z Radunią Stężyca 4:1 w Pucharze Polski oraz z Zagłębiem Lubin 3:0 w PKO Ekstraklasie. Zresztą gdańska drużyna już trzy razy w tym sezonie w lidze sięgnęła po komplet punktów grając na boiskach rywali. Zdecydowanie gorzej wyglądają statystyki, jeśli weźmiemy pod uwagę mecze w Gdańsku. Lechia jest jednym zespołem w krajowej elicie, który w obecnych rozgrywkach ligowych jeszcze nie wygrał meczu u siebie. I to zdecydowanie jest do szybkiej poprawy, bo przed drużyną w tym roku jeszcze trzy mecze ligowe i jeden w Pucharze Polski, które zostaną rozegrane na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Do tego dodajmy, że w pięciu meczach ligowych u siebie biało-zieloni strzelili zaledwie dwa gole. Oba zdobył Flavio Paixao w zremisowanym meczu z Jagiellonią Białystok 2:2.