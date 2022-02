Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 5.02.2022 r. Biało-zieloni wygrali na inaugurację wiosny! Jakub Kałuziński z debiutanckim golem w lidze

Trener Tomasz Kaczmarek i piłkarze Lechii chcą wiosną spełniać marzenia. Szkoleniowiec mówił o celu, czyli miejscu w pierwszej „5”, ale jednocześnie dodawał, że drużyna jest w stanie osiągnąć więcej.

CZYTAJ TAKŻE: PKO EKSTRAKLASA 2021/22. 20 KOLEJKA NA ŻYWO. Wyniki, tabela

- Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy byli w stanie odróżnić marzenia od celu. Wiele detali musi wspólnie zagrać, żebyśmy po sezonie powiedzieli, że zrobiliśmy więcej niż tylko osiągnięcie celu. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, że my jesteśmy w stanie zaatakować pierwszą „4” i wygrywać mecze z tymi zespołami, jeśli na boisku wszystko zrobimy idealnie i na naszym najlepszym poziomie. Jesteśmy w dobrej formie, ale trzeba to pokazać na boisku. W dwóch, trzech kwestiach potrzebujemy dużego kroku do przodu, aby wiosną spełniać nasze marzenia – mówił przed startem piłkarskiej wiosny trener Kaczmarek.