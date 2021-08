Lechia Gdańsk skutecznie buduje twierdzę na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Piotr Stokowiec: Piękne akcje i gole ze skrzydeł. Tak ma grać Lechia

Lechia miała problemy w ofensywie w pierwszej połowie. Szczęśliwie zdobyta bramka sprawiła, że gospodarzom grało się łatwiej, a w końcówce meczu dobili rywali strzelając kolejne dwa gole.

CZYTAJ TAKŻE: Kibice Lechii Gdańsk byli na meczu z Cracovią ZDJĘCIA

- Bardzo się cieszę z tego cennego zwycięstwa oraz z tego jak zrealizowaliśmy plan taktyczny na to spotkanie. Do tego dochodzą piękne akcje, gole po akcjach ze skrzydeł. Tak ma grać Lechia. Cieszy mnie gol Mateusza Żukowskiego, wprowadzanie młodzieży nam się udaje i to nasz znak firmowy. Było w tej akcji wszystko – polot, fantazja i skuteczność. Jestem też zadowolony z bramki Łukasza Zwolińskiego. Chciałem go zbudować, a Łukasz pokazał charakter i zdobył bramkę. Cracovia to nie jest łatwy przeciwnik, trudno było nam się przebić przez defensywę rywala, ale czułem w pierwszej połowie, że mamy kontrolę nad meczem. Szczęście uśmiechnęło się przy bramce Maćka Gajosa, ale byliśmy kreatywni. Niech to się toczy dalej. Ja jestem zadowolony z gry i wyniku, ale patrzymy w przyszłość, bo przed nami mecz z Lechem w Poznaniu Cieszę się, że strzeliliśmy trzy bramki i zawsze chcemy grać tak skutecznie - zapowiedział Piotr Stokowiec, szkoleniowiec biało-zielonych.