Lechia Gdańsk skreśliła Jakuba Kałuzińskiego i dała mu słabą propozycję? Łukasz Smolarow: Będą dwie strony zadowolone albo żadna

Kluby lubią walczyć z piłkarzami, którzy nie chcą przedłużyć kontraktów nie na swoich warunkach. Tak robi też Lechia, która ukarała Kałuzińskiego zakazem gry za to, że śmiał odrzucić ofertę klubu. To też kolejna smutna norma, że wychowankowie są traktowani najgorzej. Bo ktoś sobie kiedyś wymyślił, że wychowanek powinien przyjmować każdą ofertę z pocałowaniem w rękę, a takie podejście to kompletna bzdura.