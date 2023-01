Lechia Gdańsk sięga po Kevina Friesenbichlera. Austriak jest w Gdańsku, przechodzi testy medyczne i ponownie zagra w zespole biało-zielonych Paweł Stankiewicz

Kevin Friesenbichler wraca do Lechii. Austriak jest już w Gdańsku i przechodzi właśnie testy medyczne. To już ostatni etap i po nich powinien podpisać kontrakt z biało-zielonymi, a następnie dołączyć do zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Turcji.