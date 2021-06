Lechia Gdańsk się zmienia przez ruchy kadrowe. W środę sparing z Legią w Warszawie. Harmonogram gier kontrolnych ulegnie modyfikacji

Podopieczni trenera Piotra Stokowca zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w meczu z Rakowem wygrywając 4:2, ale trzeba pamiętać, że sparingi, a mecz ligowe to zupełnie co innego. Przed biało-zielonymi kolejna gra kontrolna, w której zmierzą się z Legią. To spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą środę o godzinie 15 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Podobnie jak spotkanie z Rakowem, także mecz z Legią ma być zamknięty dla publiczności.

Kibice muszą przygotować się na to, że zobaczą w nadchodzącym sezonie inny zespół Lechii. W kadrze zachodzą zmiany, a do tego kontuzjowany jest Omran Haydary. Afgańczyk wróci do gry dopiero w trakcie rundy jesiennej. Już po zakończeniu sezonu jasne było, że z zespołem pożegnają się Kenny Saief i Żarko Udovicić, a już to wymuszało spore zmiany w ofensywie gdańskiego zespołu. Zresztą trener Stokowiec nie ukrywał, że właśnie zawodników o takiej charakterystyce potrzebuje do zespołu. To jednak nie koniec strat, bo Lechię opuścił Karol Fila. To było już kolejne okno transferowe, w którym wychowanek biało-zielonych był przymierzany do transferu zagranicznego. Do tej pory zawsze czegoś brakowało, aby doszło do porozumienia. Tym razem wszystko szybko udało się dopiąć i jasne jest, że podstawowy prawy obrońca zespołu pożegnał się już z drużyną. Umowa transferowa została podpisana i Karol Fila został piłkarzem francuskiego zespołu RC Strasbourg. Lechia na tym transferze zarobi ponad dwa miliony euro wliczając w to bonusy.