Lechia Gdańsk ściągnęła czołowego młodzieżowca pierwszej ligi. Była duża konkurencja. Dominik Piła: Marzyłem o grze w Lechii

Piła to utalentowany zawodnik i uważany za najlepszego młodzieżowca w Fortuna I lidze. Nic dziwnego, że cieszył się dużym zainteresowaniem, między innymi Widzewa Łódź, Radomiaka, Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Wisły Kraków i Rakowa Częstochowa. Piła jest regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski U-20 i to też wpłynęło na zainteresowanie tym zawodnikiem. W kadrze debiutował we wrześniu w meczu przeciwko Włochom. Zagrał jeszcze w trzech kolejnych spotkaniach młodzieżowych rozgrywek UEFA Elite League przeciwko Portugalii, Niemcom i Norwegii. W wygranym przez Polskę meczu z Norwegią 5:1 Dominik Piła strzelił dwa gole. Jego kontrakt z Chrobrym jest ważny do końca czerwca tego roku, dlatego w zespole biało-zielonych pojawi się od 1 lipca.

