Lechia Gdańsk rozstała się za porozumieniem stron z Piotrem Stokowcem! Po weekendzie będzie nowy trener biało-zielonych

Lechia Gdańsk zremisowała z Radomiakiem 2:2 w meczu, który powinna spokojnie wygrać, ale nie wynik tego meczu z pewnością był przyczyną nagłego rozstania. Nieoczekiwanego, choć jak się dowiedzieliśmy zanosiło się na to wcześniej i trener Piotr Stokowiec wiedział już przed meczem, że po raz ostatni prowadzi drużynę biało-zielonych.

CZYTAJ TAKŻE: PKO Ekstraklasa 2021/22 NA ŻYWO. Wyniki, tabela

Co zatem mogło zadecydować o pożegnaniu ze Stokowcem? Pojawiają się różne opinie, ale z naszych informacji wynika, że nie chodziło o względy sportowe. Nieoficjalnie mówi się, że atmosfera w szatni była kiepska i to też mogło mieć wpływ. Inna sprawa, że Piotr Stokowiec miał ważny kontrakt do końca tego sezonu. Lechia miała prowadzić z nim rozmowy w kwestii przedłużenia umowy, ale do porozumienia było bardzo daleko. Klub od pewnego czasu prowadzi politykę oszczędzania, więc zapewne miała dotknąć również sztab szkoleniowy w momencie podpisania nowego kontraktu. Strony nie były w stanie się porozumieć i stąd pewnie decyzja o zakończeniu współpracy za porozumieniem stron, aby nowy trener - który ma pracować w Gdańsku dłużej - mógł już układać drużynę na swój sposób. Te rozmowy miały trwać już wcześniej.