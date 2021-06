Lechia Gdańsk rozpoczęła przygotowania do sezonu bez trzech kadrowiczów. Brakuje nowych piłkarzy, wrócił Kacper Sezonienko

Kogo zabrakło na pierwszym treningu biało-zielonych? Omran Haydary i Egy Maulana Vikri przebywają na zgrupowaniach reprezentacji. Także Dusan Kuciak, który jest w kadrze reprezentacji Słowacji na EURO 2020. Z wypożyczenia wrócił Kacper Sezonienko i będzie trenować z pierwszym zespołem biało-zielonych. Inni zawodnicy wracający z wypożyczeń, jak Rafał Kobryń czy Filip Dymerski zostali skierowani do zespołu rezerw. To oznacza, że trener Piotr Stokowiec raczej nie bierze ich pod uwagę.

Szkoleniowiec liczył na nowych zawodników już na pierwszych zajęciach, ale jednak będzie musiał poczekać. Do zespołu mają jednak trafić nowi piłkarze.

- Zdecydowanie chcemy się wzmocnić w letnim okienku. Ostatnio byliśmy trochę powściągliwi w kwestii transferów. Chcemy jednak iść w stronę jakości i szukamy wartościowych piłkarzy. Nie odbywa się to tak, że ja dokonuję wszystkich transferów, bo zawsze pojawia się temat finansów. To są naczynia powiązane. Obserwowaliśmy w ostatnim czasie około dwudziestu zawodników, a teraz zawęziliśmy to grono do ośmiu. W niektórych przypadkach byliśmy zmuszeni odpuścić ze względu na finanse, ale mamy też na liście piłkarzy, których chcemy pozyskać. Przede wszystkim chodzi o piłkarzy na pozycje ofensywne. Nie wiem czy będą to dwa transfery czy cztery. Mamy w zespole miejsce dla kilku ofensywnych zawodników. Jeśli chcemy grać o wyższe cele, musimy mieć więcej jakości w drużynie – mówił trener Stokowiec po zakończeniu poprzedniego sezonu.