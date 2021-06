Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 23.06.2021 r. Biało-zieloni lepsi od wicemistrza Polski! Debiutujący Ilkay Durmus z golem i asystą

Na początku meczu przewagę miał Raków, ale nie wynikało z tego większe zagrożenie pod bramką strzeżoną przez Zlatana Alomerovicia. Lechia starała się odgryzać, ale po dośrodkowaniu Mateusza Żukowskiego piłki w siatce nie zdołał umieścić Łukasz Zwoliński, choć jego strzał głową był minimalnie niecelny. Za to w 23 minucie wicemistrzowie Polski objęli prowadzenie i gdańszczanie ponownie - co było problemem w poprzednim sezonie - stracili bramkę ze stałego fragmentu gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową piłkę do bramki skierował Giannis Papanikolaou. Strata gola podziałała mobilizująco na biało-zielonych i już pięć minut później, po podaniu Flavio Paixao, silnym strzałem sprzed pola karnego do wyrównania doprowadził Rafał Pietrzak. Tuż przed przerwą Lechia objęła prowadzenie. Tym razem asystę zaliczył Zwoliński, a futbolówkę do bramki wpakował Flavio Paixao.

