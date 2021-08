Lechia Gdańsk - Radomiak 28.08.2021 r. Zaufanie jest dobre w małżeństwie, a w drużynie jest rywalizacja o miejsce w składzie

Biało-zieloni udanie zaczęli sezon ligowy, gdyż w czterech kolejkach wygrali dwa mecz u siebie i zremisowali w Białymstoku oraz we Wrocławiu. W piątej kolejce przyszła porażka w Poznaniu z Lechem po słabej grze, ale trzeba jednak docenić klasę i piłkarską jakość „Kolejorza”. Biało-zieloni mogą jednak udać się na przerwę reprezentacyjną w bardzo dobrych humorach. Jeśli wygrają z Radomiakiem, a jednocześnie Pogoń Szczecin przegra w Poznaniu z Lechem, to wylądują na pozycji wicelidera w PKO Ekstraklasie.

Radomiak jest ligowym beniaminkiem, ale to wcale nie oznacza, że dla Lechii będzie łatwym rywalem. Biało-zieloni przekonali się o tym w okresie przygotowawczym w Gniewinie przegrywając z Radomiakiem 0:2.

