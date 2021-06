Lechia Gdańsk przygotowuje się do nowego sezonu. Omran Haydary wypadł z gry na trzy miesiące [zdjęcia]

Z Lechią pożegnali się Kenny Saief i Żarko Udovicić. Trener Piotr Stokowiec musi uzbroić się w cierpliwość i czekać na to, żeby do zespołu dołączyli nowi zawodnicy . W pierwszych zajęciach do dyspozycji sztabu szkoleniowego było 23 zawodników. W tym Łukasz Zwoliński, który wrócił do treningów po tym, jak z powodu uraz stracił końcówkę poprzedniego sezonu. Pierwszy trening poprzedziły testy antygenowe na COVID-19, ale wszystkie wyniki na szczęście były negatywne.

Lechia do 29 czerwca będzie przygotowywać się w Gdańsku. Następnie uda się na zgrupowanie do Gniewina, które potrwa do 9 lipca. Biało-zieloni mają zaplanowane aktualnie cztery mecze sparingowe: z Rakowem Częstochowa (23.06, godz. 12, najprawdopodobniej w Ostródzie), z Legią Warszawa (30.06 w Warszawie, godzina do potwierdzenia), z Lechem Poznań (3 lipca w Poznaniu, godz. 15) i z Wisłą Płock (16 lub 17 lipca, miejsce i godzina do potwierdzenia). Tydzień po sparingu z Wisłą rozpoczną się nowe rozgrywki PKO Ekstraklasy.