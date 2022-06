Lechia Gdańsk przygotowana do sprzedaży. W nowy sezon z nowym właścicielem? Adam Mandziara: Byle kogo do Lechii nie wpuścimy

Zmiana właściciela oznacza wycofanie się Franza Josefa Wernze. Spółka Advancesport AG jest dziś większościowym akcjonariuszem w klubie z Gdańska. Lechia stawia sobie ambitne cele, a Adam Mandziara - prezes rady nadzorczej w gdańskim klubie - mówi dlaczego warto teraz kupić Lechię i co będzie najważniejsze dla klubu w najbliższym czasie.

- Jak to w piłce, żyje się z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Pewnie największym wyzwaniem jest awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i zbudowanie w krótkim czasie drużyny, która będzie miała realne szanse tego dokonać. Taki cel trzeba sobie postawić, skoro to są kwalifikacje, to nie chcemy jedynie zaliczyć jednej rundy. Warto spróbować wejść do grupy - przekonuje Mandziara w wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu" i wymienia zaraz zalety Lechii, dlaczego warto zainwestować w kupno klubu. - Tradycja, historia, stadion, bliskość lotniska i położenie. Podobnie jak komfort życia, nie tylko dla właścicieli, ale także piłkarzy i pozostałych pracowników. Jest też spora grupa kibiców, choć trzeba popracować nad frekwencją. Podobnie jak nad lokalnymi inwestorami, których jest niewielu, wyjątkiem jest Energa - kończy.