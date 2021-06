Lechia Gdańsk przegrała sparing z Legią Warszawa, a od jutra zgrupowanie w Gniewinie. Egy Maulana Vikri nie zagra w biało-zielonych barwach Paweł Stankiewicz

Piłkarze Lechii w środę rano wyjechali z Gdańska. Najpierw udali się do Warszawy na sparing z Legią, a stamtąd po meczu do Gniewina, gdzie od czwartku rozpoczną zgrupowanie. Biało-zieloni w hotelu Mistral Sport przebywać będą do 9 lipca.