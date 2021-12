Lechia Gdańsk przedłużyła umowę z napastnikiem, który "jest troszeczkę surowy"

Jest to o tyle zaskakujące, że Bassekou Diabate wcale nie błyszczał w rundzie jesiennej. Grywał głównie epizody, nie strzelił ani jednego gola i w większości przypadków, jedyne co miał do zaoferowania, to chaos. W PKO Ekstraklasie rozegrał trzynaście spotkań.

Mimo to trener Tomasz Kaczmarek coś w nim dostrzegł. A przypomnijmy, że do Lechii sprowadzał do trener Piotr Stokowiec. I mocno zabiegał wówczas o Malijczyka. Początkowo Diabate był jedynie wypożyczony z malijskiego Yeelen Olympique. Umowa zawierała jednak opcję wykupu, z której gdańszczanie skorzystali.

Nowy kontrakt Diabate z Lechią będzie obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.

- Jest to odpowiedni klub dla mnie, w którym będę mógł szlifować swoje umiejętności, poprawić jakość gry. Cieszę się, że zostaję tutaj i będę miał kolejne okazje gry na boisku - powiedział zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę Lechii.