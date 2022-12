Lechia Gdańsk przebuduje skład i planuje transfery. Nie pozyska Pelle van Amersfoorta. Z drużyny wkrótce może odejść nawet 13 piłkarzy

W okresie letnim były już plany wzmocnienia zespołu. To się nie udało. Do zespołu dołączył tylko Joeri de Kamps, ale to miało miejsce tuż przed zamknięciem okna transferowego. Teraz tych ruchów ma być więcej, bo mówi się nawet o czterech nowych zawodnikach, ale wszystko determinować będą możliwości finansowe. Latem prowadzone były dość intensywne rozmowy w sprawie sprzedaży udziałów klubu i ruchy kadrowe były przez to mocno utrudnione. Teraz nie ma na co czekać. Po pierwsze biało-zielonych wiosną czeka twarda walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie i koniecznie trzeba podnieść jakość zespołu. To oczywistość, a w klubie też jest opinia, że potrzeba „odświeżyć” szatnię zespołu. Po drugie nie można zapominać, że w czerwcu przyszłego roku wygasną kontrakty aż 13 piłkarzy, a na pewno nie wszystkich uda się zatrzymać w Gdańsku.