Lechia Gdańsk poznała potencjalnych rywali w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji! Może być łatwiej niż z Rapidem Wiedeń?

Lechia Gdańsk ma przed sobą mecze z Rapidem Wiedeń (21 lipca w Wiedniu i 28 lipca w Gdańsku) w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zanim jednak odbędzie się ta runda, to odbędzie się już losowanie trzeciej. Co ciekawe, Lechia będzie tym razem rozstawiona. Dlaczego? Bo zyska na wysokim współczynniku Rapidu Wiedeń i w razie awansuje przejmie rozstawienie drużyny z Austrii.

UEFA już tradycyjnie przed losowaniem dokonała podziału wszystkich zespołów na grupy, w których są drużyny rozstawione i nierozstawione. To ograniczyło liczbę potencjalnych rywali. Para Rapid/Lechia znalazła się wśród zespołów rozstawionych w grupie piątej. Na kogo zatem mogą trafić biało-zieloni w trzeciej rundzie, gdyby okazali się lepsi w dwumeczu od Rapidu Wiedeń? W gronie potencjalnych rywali znajdują się: FC Lugano (Szwajcaria), Kajrat Ałmaty (Kazachstan)/Kisvarda FC (Węgry), Aris Limassol (Cypr)/Neftci Baku (Azerbejdżan), FK Veleż (Bośnia i Hercegowina)/Hamrun Spartans FC (Malta), Racing FC Union Luxembourg (Luksemburg)/FK Cukaricki (Serbia). Z tego grona najtrudniejszym rywalem byłoby szwajcarskie Lugano. To drużyna, która ma najwyższy współczynnik spośród nierozstawionych i zabrakło jej bardzo niewiele, aby znaleźć się przed losowaniem w gronie tych lepszych zespołów. Nie zmienia to faktu, że podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka byliby w stanie powalczyć o awans z tymi drużynami, ale najpierw muszą przejść poważniejsze wyzwanie, czyli wygrać rywalizację w drugiej rundzie z Rapidem Wiedeń.