Lechia Gdańsk potępia transparenty w meczu z Wisłą Płock. "Nie możemy pozostać obojętni"

Lechia Gdańsk reaguje na obraźliwy transparent. "Nie możemy pozostać obojętni"

Zwycięstwo Lechii Gdańsk podczas niedzielnego meczu z Wisłą Płock było słodko-gorzkim doświadczeniem dla władz klubu. Na trybunach pojawiły się bowiem transparenty w języku angielski oraz niemieckim, a wszystko to przy wizerunkach Adama Madziary oraz członków rady nadzorczej Lechii. Pod samym banerem można było przeczytać, że to "pralnia pieniędzy pod kierownictwem Adama Mandziary". Od wydarzenia minęły cztery dni zanim klub postanowił w jakikolwiek sposób odnieść się do tamtej sytuacji.