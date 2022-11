Lechia Gdańsk odpadła z Pucharu Polski i musi skupić się na lidze. Mario Maloca: Nie byliśmy gorsi. Dla mnie to nie powinien być rzut karny

- Nikt nie widział tego faulu za pierwszym razem. Legia nawet nie protestowała, nie domagała się rzutu karnego. Jeśli jest VAR, to zawsze znajdzie się kontakt. Dla mnie to jednak nie jest rzut karny - mówił nam Mario Maloca. A jego słowa potwierdzał faulowany Maciej Rosołek. - Nie spodziewałem się w pierwszym momencie tego, że będzie rzut karny. Czułem jednak, że będzie to sprawdzane - przyznał piłkarz Legii.