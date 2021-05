Lechia Gdańsk może stracić dwóch młodych piłkarzy? Karol Fila i Jan Biegański obserwowani przez kluby z Włoch

Karol Fila nie grał wybitnie, ale ma solidny sezon. Zakończył go bez asysty i z jednym golem, którego strzelił w ostatniej kolejce w przegranym meczu z Jagiellonią Białystok. Niespełna 23-letni piłkarz uchodzi za talent i wydawało się, że wcześniej wyjedzie z Polski. Tak się jednak nie stało i Karol nadal reprezentował biało-zielone barwy. Teraz to może się zmienić. Już od początku roku zainteresowanie Filą wyraża Spezia, która już zapewniła sobie utrzymanie we włoskiej Serie A. Ten klub już w zimowym oknie transferowym zaczął rozmowy z Lechią w sprawie transferu, ale wówczas nie udało się osiągnąć porozumienia. Spezia nie sprowadziła jednak nikogo na prawą obronę i latem ponownie spróbuje sprowadzić Filę. Tym razem może się to udać. Lechii przydadzą się pieniądze, a dla Karola to może być jedna z ostatnich szans, żeby wyjechać do Włoch, spróbować sił w znacznie silniejszej lidze i się rozwijać. Gdyby doszło do tego transferu, to w gdańskim klubie pojawiłyby się środki na wzmocnienia. Portal Transfermarkt wycenia Filę na 1,5 miliona euro.