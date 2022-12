Lechia Gdańsk może liczyć na młodzieżowców? Wezmą na siebie większą odpowiedzialność? Powrót Biegańskiego wzmocni rywalizację

W trudnym momencie dla drużyny w rozgrywkach ligowych zawsze największe nadzieje pokłada się w zawodnikach najbardziej doświadczonych. To jednak nie zwalnia młodzieży z odpowiedzialności. To są pełnoprawni członkowie pierwszej drużyny i też muszą wziąć wynik drużyny na swoje barki, nauczyć się gry, kiedy jest duża presja.

Jak jesienią spisali się młodzieżowcy grający w barwach Lechii? Najczęściej na boisku pojawiał się Jakub Kałuziński. Tomasz Kaczmarek, poprzedni trener biało-zielonych, starał się zrobić z niego defensywnego pomocnika, ale to zdecydowanie nie była pozycja dla Kuby. Dopiero za trenera Marcina Kaczmarka zaczął grać bliżej bramki przeciwnika i pokazał, że może być przydatny dla drużyny. Oczywiście miał mecze lepsze i słabsze, ale ogólnie prezentował się dość dobrze i sporo widzi na boisku. Jednocześnie nie uniknął błędów, które kosztowały drużynę utratę bramek, choćby w kwalifikacjach Ligi Konferencji. „Kałuża” jesienią zagrał w 14 meczach PKO Ekstraklasy, a jego dorobek to jedna asysta. Do tego dołożył bramkę i asystę w dwóch meczach Fortuny Pucharu Polski.