Lechia Gdańsk - Miedź Legnica. Oceniamy biało-zielonych. Świetny występ Łukasza Zwolińskiego i Ilkaya Durmusa

- Ciężar gatunkowy tego meczu był bardzo wysoki i cieszę się, że to Lechia wytrzymała ciśnienie. Było dużo determinacji, zaangażowania i jedności w zespole, a także trochę jakości, bo strzeliliśmy bardzo ładne bramki - przyznał Marcin Kaczmarek, trener biało-zielonych. - Powiedziałem zawodnikom w szatni, że mam nadzieję, że na bazie tego zwycięstwa zbudujemy coś, co pozwoli nam regularnie punktować. To początek drogi, bo przed nami jeszcze dziesięć finałów. Dziękuję zespołowi, że pokazał dużo charakteru i serca, co jest bardzo istotne. Gramy dalej.