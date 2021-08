Lechia Gdańsk miała szczęście we Wrocławiu w meczu ze Śląskiem. Piotr Stokowiec: VAR to wojna nerwów. Czekanie na wyrok albo szczęście

Szkoleniowiec biało-zielonych miał czego żałować, bo w pierwszej połowie jego podopiecznym nie brakowało sytuacji. Najlepszą miał Łukasz Zwoliński, który przestrzelił z rzutu karnego.

- Brawa dla drużyny za charakter i walkę do końca. Na remis mocno pracowaliśmy i na niego zasłużyliśmy. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy mecz i stwarzaliśmy mnóstwo sytuacji, graliśmy z polotem i swobodą. Być może to uśpiło zawodników, bo poszła kontra i nastąpiła kaskada błędów. Trudno to zaakceptować, gdy gra się dobrze, a rywale strzelają gola. Szanujemy remis wywalczony w takich okolicznościach, ale przyjechaliśmy po pełną pulę - przyznał po meczu Piotr Stokowiec.

Właśnie Zwolińskiemu najbardziej zabrakło skuteczności. Oprócz rzutu karnego miał jeszcze przynajmniej dwie dobre sytuacje, ale żadnej z nich nie wykorzystał.