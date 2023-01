Lechia Gdańsk ma w kadrze wartościowych piłkarzy. Kto jest najdroższy? Zobaczcie najnowszy i aktualny ranking TOP 29

Lechia Gdańsk poprzedni sezon zakończyła na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i to dało drużynie prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dobra postawa zespołu sprawiła, że wzrosła wycena poszczególnych piłkarzy biało-zielonych.

Słabsza postawa Lechii w rundzie jesiennej musiała odbić się także na wycenach piłkarzy. Wartość piłkarzy nieco spadła. Teraz drużyna będzie grać o jak najwyższe miejsce w PKO Ekstraklasie, a zawodnicy o odzyskanie wartości. W gdańskim zespole nie brakuje zawodników doświadczonych, ale też zdolnej młodzieży. Zwłaszcza u tych młodszych zawodników wartość może rosnąć w najbliższych latach. Wiek i gra w reprezentacjach młodzieżowych ma spore znacznie, bo to pokazuje, że dany zawodnik jest perspektywiczny. W kadrze biało-zielonych nie brakuje też piłkarzy z jakością, jak na warunki PKO Ekstraklasy, a to oczywiście ma wpływ na ich wartość i wycenę.

Sławomir Czarniecki, dyrektor sportowy akademii Bayeru Leverkusen, został nowym członkiem rady nadzorczej w Lechii Gdańsk. To człowiek wywodzący się z Elbląga i sprowadził do Bayeru Kaia Havertza,…

Tutaj możecie sprawdzić, którzy piłkarze Lechii są obecnie najdrożsi, a którzy są jeszcze na niższych miejscach w tym rankingu. Uwzględniamy wyłącznie tych zawodników, którzy wiosną 2023 roku będą znajdować się w kadrze pierwszego zespołu Lechii, a zatem pomijamy piłkarzy, którzy są na wypożyczeniach w innych klubach. Do składu dołączył już za to Kevin Friesenbichler. Zapraszamy do oglądania.